Luego de una nueva reunión paritaria desarrollada en el marco de la conciliación obligatoria, los sindicatos comenzaron a evaluar la oferta reformulada por el Ejecutivo provincial, que incluye aumentos en distintos y por encima de los valores mensuales de inflación, y mejoras en adicionales.

Desde Sitraed destacaron que la propuesta de la Provincia "está por encima de la inflación"

El secretario general de Sitraed, Guillermo Spina, explicó que la propuesta inicial presentada por Provincia no logró conformar a los representantes sindicales, aunque posteriormente se acercó una alternativa superadora que quedó bajo análisis.

Según detalló, el esquema contempla la actualización salarial atada al índice de inflación y una recomposición adicional en el ítem de recursos materiales.

El miércoles "tuvimos la segunda reunión paritaria en el marco de la conciliación obligatoria. El Gobierno hizo una oferta que rechazamos y luego hicieron una segunda propuesta y pedimos hasta hoy para contestar”, expresó en diálogo con la prensa.

"Por encima de la inflación"

Por otro lado, Spina sostuvo que el ofrecimiento implicaría una mejora acumulada cercana al 15% durante el trimestre. “Ahora sería el IPC del 7,4% para este mes, más lo que se viene, que sería cerca del 15% en los tres meses”, indicó. Además, el referente sindical señaló que el impacto de la propuesta se reflejaría principalmente en el salario de bolsillo. “En el mes en curso serían aproximadamente 60 mil pesos más de bolsillo y, sumando el ítem de recursos materiales, cerca de 100 mil pesos”, aseguró.

Desde Sitraed consideraron que la oferta representa un avance respecto de negociaciones anteriores, especialmente por la posibilidad de establecer parámetros previsibles para los próximos meses.

“Lo que ofrece el Gobierno estaría por encima de la inflación y los dos meses que vienen igual. Esto no es la solución definitiva, pero puede ser el principio de la solución”, afirmó Spina.

El dirigente también remarcó que el reclamo de fondo continúa siendo una recomposición salarial mayor para el conjunto de los trabajadores estatales, y señaló que “nosotros consideramos que el básico de cualquier trabajador del Estado debería ser de 1.500.000 pesos”, aunque reconoció la "complejidad" del contexto económico actual.