Balance del ministro de Educación en la Legislatura

José Luis Punta también se refirió a los avances que hubo en Chubut en materia educativa.

La Comisión de Legislación General, Cultura y Educación de la Legislatura del Chubut, presidida por Sonia Cavagnini (Despierta Chubut), recibió este miércoles al ministro de Educación de la Provincia, José Luis Punta, quien brindó un informe sobre las acciones desarrolladas desde el inicio de la actual gestión provincial y respondió consultas de diputados de los distintos bloques legislativos.

Punta asistió acompañado por el subsecretario de Planeamiento y Políticas Educativas, Martín Larmeu; el subsecretario de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares, Leandro Espinosa; y la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli.

De la reunión, realizada en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Aubía”, participaron los diputados Karina Otero, Daniel Hollmann, Leticia Magaldi, María Andrea Aguilera, Luis Juncos, Fabián Gandón, Sixto Bermejo, Sandra Willatowski, Leonardo Bowman, Paulina Hogalde, Sergio Ongarato y Emanuel Fernández (Despierta Chubut); Juan Pais, Vanesa Abril, Emanuel Coliñir, Norma Arbilla y Gustavo Fita (Arriba Chubut); Tatiana Goic (Primero Chubut-CET); Andrea Toro y Marcelo Rubia (PICH); y Juan Aquino (Frente de Izquierda).

Durante el encuentro, el ministro repasó los planes implementados para mejorar la calidad educativa en los distintos niveles del sistema, así como las acciones vinculadas a la provisión de material didáctico y las estrategias destinadas a fortalecer la permanencia de los estudiantes en las aulas y prevenir la deserción escolar.

En ese marco, Punta destacó ante los legisladores los resultados obtenidos por Chubut en las Pruebas Aprender desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio Torres, y sostuvo que “hay una mejora sustancial en la Provincia”, remarcando además que ello “también tiene que ver con la fuerza y el compromiso que le ponen los docentes”.

El ministro también valoró “el impacto del Plan de Lengua”, señalando que “más de 3.000 docentes” participaron de esa propuesta de formación.

Asimismo, al referirse a otros indicadores educativos, señaló que “al hacer un diagnóstico de segundo grado, el 85% alcanzó la comprensión lectora esperada y el 42% obtuvo un desempeño destacado en matemática”, aclarando que se trata “de chicos que aprendieron a leer en primer grado”.

Punta, quien respondió a todas las consultas formuladas por los legisladores a lo largo del encuentro, también destacó el rol de la escuela en la sociedad al afirmar que “la escuela es una red de vínculos, de aprendizaje y de sociabilización que es imposible reemplazar por un dispositivo tecnológico. La escuela es la que sustenta los vínculos”, y agregó que “la escuela recibe todos los días a 165.000 alumnos”.

INFRAESTRUCTURA

El ministro de Educación también repasó las acciones llevadas adelante en materia de infraestructura escolar, tanto en la zona cordillerana como en el resto de la provincia. En ese sentido, resaltó trabajos vinculados a adecuaciones de instalaciones de gas, mejoras sanitarias y provisión de equipamiento informático, entre otros aspectos.

Asimismo, enumeró distintas obras ejecutadas en establecimientos educativos “para acondicionar instalaciones de gas”, a requerimiento de Camuzzi y de YPF, y valoró el trabajo articulado entre “el Ministerio de Educación, los municipios y el área de Infraestructura”.

“Se hizo un plan sistemático de mejoras”, afirmó el ministro, explicando que el mismo incluyó tareas de mantenimiento de equipos, recambio de techos e incorporación de equipamiento informático.

Tras responder consultas puntuales sobre establecimientos específicos, demostrando un conocimiento detallado de cada situación, Punta también remarcó que existen “intervenciones prioritarias” en determinados edificios escolares y explicó cómo la Provincia afrontó la falta de financiamiento nacional para la ejecución de distintas obras.

La reunión fue transmitida en vivo a través de la cuenta oficial de YouTube de la Legislatura del Chubut.