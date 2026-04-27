Punta: "tenemos todo el salario docente en blanco"

El Gobierno retoma el miércoles las paritarias con el sector docente. Así lo confirmó el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta.

El ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, confirmó que "este miércoles se retomarán las negociaciones paritarias con el sector docente". En este contexto, el funcionario consideró que "todos los reclamos son legítimos", pero remarcó que la actual situación "tiene que ver con el contexto nacional del que no estamos ajenos".

No obstante, Punta afirmó que desde el Gobierno Provincial "trabajamos dentro de las instituciones y de las responsabilidades fiscales y reales que tiene el Poder Ejecutivo”, para solucionar la situación.

Respecto a la recomposición salarial otorgada la semana pasada a través de un decreto, Punta señaló que "atiende al básico y además se le agrega una recomposición a la zona patagónica, en respuesta a una solicitud de los gremios que se trabajó en paritarias; y también se garantiza un sueldo de 800 mil pesos para el docente que recién se inicia de jornada simple. Pero además de eso también seguimos conversando con los gremios, y es lo que vamos a concretar este miércoles con una nueva paritaria", remarcó.

Dijo, en tal sentido, que las conversaciones con las organizaciones gremiales son permanentes y que "tenemos una excelente relación de construcción”, más allá de que “no siempre coincidimos pero, en general, sí hemos avanzado en muchísimas cosas", y remarcó que "somos una de las pocas provincias que tiene todo el salario docente en blanco".