El depósito alcanzará a jubilados y trabajadores activos de la Administración Pública. Los fondos estarán disponibles al día siguiente a través del Banco del Chubut.

Chubut acreditará los sueldos de abril el 4 de mayo

El Gobierno del Chubut informó que el próximo lunes 4 de mayo, primer día hábil del mes, se realizará el depósito de los haberes correspondientes a abril para los agentes pasivos y el personal en actividad de la Administración Pública provincial.

Según precisaron desde el Ministerio de Economía, los fondos podrán percibirse a partir del martes 5 de mayo mediante la red de cajeros automáticos y en las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut.

El organismo detalló además que la liquidación salarial de abril implica una erogación total de $152.494.000.000.