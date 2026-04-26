Ya perdieron la mitad del poder adquisitivo: nuevo paro docente en la Universidad

Docentes Universitarios de Chubut confirmaron una nueva medida de fuerza en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualización presupuestaria y recomposición salarial.

La Asociación de Docentes Universitarios de Chubut comunicó la realización de un paro nacional que se desarrollará durante toda la semana que comienza este lunes 27 de abril. En paralelo, anunció una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el martes 12 de mayo.

La convocatoria se enmarca en una serie de reclamos vinculados al cumplimiento de la orden judicial que exige la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, así como la actualización del presupuesto y de los salarios del sector.

Desde el gremio señalaron que “el Gobierno nacional se encuentra acorralado” ante la obligación de aplicar una norma aprobada y ratificada por el Congreso. En ese contexto, expusieron el impacto sobre los ingresos docentes, con una pérdida del poder adquisitivo estimada entre el 42,5% y el 49,1%.

Las acciones forman parte de una profundización del plan de lucha de la comunidad universitaria, que impulsa tanto la medida de fuerza como la movilización federal en distintos puntos del país.