Allanamientos en Comodoro: un detenido y droga secuestrada

Hubo tres operativos en los barrios San Cayetano y Ceferino, de donde incautaron marihuana y otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes.

Personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia llevó adelante este sábado tres allanamientos en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

Los procedimientos se desarrollaron a partir de las 15:30 en los barrios San Cayetano y Ceferino Namuncurá, por orden del juez federal de garantías interviniente, con la participación del fiscal federal Mariano Sánchez y la auxiliar Analía Serra.

La investigación se inició por iniciativa del personal especializado, que detectó movimientos compatibles con la comercialización de droga al menudeo. A partir de estas tareas, se reunieron los elementos necesarios para avanzar con las diligencias judiciales.

Durante los operativos, que incluyeron además la requisa de dos vehículos, los efectivos secuestraron 50 envoltorios de marihuana listos para la venta, tres balanzas digitales, 220 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Como resultado, un hombre de 56 años quedó detenido y fue alojado en la Alcaidía Policial, a la espera de la audiencia de control. En tanto, otro sujeto de 40 años fue imputado en la causa, aunque permanece en libertad.

En los procedimientos colaboró personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia.