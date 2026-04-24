Dos detenidos por destruir los cristales de una Toyota

Los vándalos atacaron a pedradas la camioneta estacionada en la avenida Kennedy.

A las 18:30 de este viernes, el Centro de Monitoreo de Comodoro Rivadavia alertó a la Seccional Cuarta sobre el llamado de un testigo. Este refirió haber observado a dos hombres arrojando piedras y rompiendo los cristales de una Toyota Hilux. La camioneta se hallaba estacionada en la avenida Kennedy.

Los autores de los daños se alejaron del lugar corriendo, mientras el testigo los seguía y brindaba información al Centro de Monitoreo. Personal policial arribó al lugar y procedió a la aprehensión de los dos sospechosos en Gregorio De Laferre y Oligario Andrade.

Los detenidos fueron identificados como Daniel B. (20 años) y Lautaro O. (20 años).