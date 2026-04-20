Con 19 causas judiciales y después de seis meses, cayó en La Floresta

El hombre, de 31 años, era buscado desde octubre de 2025; acumula 19 causas judiciales por distintos delitos. Quedó alojado en la alcaidía para cumplir una condena efectiva de 10 meses.

Personal de la División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut detuvo este lunes al mediodía a un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia y registraba un extenso historial delictivo.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona alta del barrio La Floresta, donde tras una serie de tareas investigativas el personal policial interceptó en la vía pública a Mauro Alejandro O., de 31 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente desde octubre de 2025.

De acuerdo con fuentes oficiales, el detenido cuenta con un frondoso prontuario que incluye 19 causas judiciales por delitos contra la propiedad y las personas. Entre los antecedentes figuran amenazas, lesiones, abuso de armas, tentativa de homicidio y hechos de violencia familiar.

Luego de su aprehensión, el hombre fue trasladado a la dependencia de la Comisaría Cuarta y posteriormente derivado a la alcaidía policial. Allí permanecerá alojado para comenzar a cumplir una condena de diez meses de prisión efectiva, conforme a lo dispuesto por la Justicia.