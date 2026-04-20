El Municipio rechazó la impugnación de Patagonia

La asesoría jurídica habilitó la firma del contrato con MR SRL, que deberá iniciar sus recorridos el 1 de junio.

El Ejecutivo municipal confirmó este lunes que la asesoría jurídica desestimó la impugnación presentada por Patagonia Argentina, cerrando así el circuito administrativo y habilitando la firma del contrato con MR SRL, la nueva adjudicataria del servicio. El proceso se concretará en las próximas dos semanas, con vistas a que el sistema comience a funcionar el 1 de junio.

“El rechazo alcanza tanto a la impugnación como a su ampliación”, explicó el secretario de Gobierno municipal, Sergio Bohe, quien destacó que la resolución permite avanzar en los aspectos operativos y procedimentales previos al traspaso.

La hoja de ruta municipal establece que el nuevo servicio deberá estar operativo desde el lunes 1 de junio de 2026, fecha en que vence la prórroga actual. El pliego prevé hasta 90 días para la integración total, aunque el objetivo oficial es acortar los plazos. MR SRL deberá además definir terrenos para sus bases operativas, ya que las actuales pertenecen a Patagonia Argentina o al Puerto.

Bohe aseguró que existe un compromiso del intendente, Othar Macarashvili, y el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, para preservar las fuentes de empleo de quienes hoy trabajan para Patagonia. “Seguramente cambiarán los esquemas operativos, pero el convenio colectivo sigue siendo el nacional”, señaló el funcionario.

El nuevo pliego otorga a la autoridad de aplicación la facultad de reorganizar recorridos en función de datos de uso, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. En cuanto al financiamiento, el municipio confirmó que los subsidios están garantizados para todo 2026 y que ya se adelantaron los fondos necesarios para cubrir salarios, evitando conflictos en esta etapa de transición.