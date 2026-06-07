El municipio monitorea la situación de Transporte Diadema

La retención de servicios por parte de los trabajadores afecta a vecinos de la zona norte.

Los trabajadores de Transporte Diadema iniciaron el viernes una retención de servicios por falta de pago de haberes. Por este motivo, barrios de la zona norte se hallan incomunicados, entre sí y con el centro de Comodoro. La situación afecta a cientos de habitantes que en las últimas horas hicieron público su pedido de soluciones para no empezar la semana de la peor forma.

“El Estado Municipal cumple de manera sostenida con las obligaciones que le corresponden para garantizar la continuidad del transporte público, realizando los aportes y asistencias previstos para mantener un servicio esencial para miles de vecinos y vecinas de la ciudad”, expresó este domingo a la tarde el municipio.

A través de un comunicado de prensa, se recordó que “el sistema de transporte público funciona sobre la base de acuerdos y compromisos que involucran a múltiples actores: el Estado, las empresas prestatarias, los trabajadores, las organizaciones sindicales y los propios usuarios. El cumplimiento de las responsabilidades asumidas por cada una de las partes resulta indispensable para garantizar la prestación regular y eficiente del servicio”.

En este contexto, “las decisiones unilaterales que alteran ese equilibrio impactan directamente en la comunidad y dificultan la sostenibilidad de un sistema que requiere del compromiso y la responsabilidad de todos los actores involucrados”.

Por esa razón, “desde esta gestión continuaremos promoviendo el diálogo, la búsqueda de consensos y los mecanismos institucionales necesarios para superar los conflictos existentes, siempre priorizando el interés general y el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de los comodorenses”.

La Municipalidad “reafirma su compromiso de seguir articulando soluciones, cumpliendo con las obligaciones que le corresponden, y trabajando con toda la comunidad”.