El monto que reclama UTA al municipio ya lo cobró Patagonia Argentina

Se trata de un 2% mensual que el municipio abonó mensualmente a la empresa Patagonia Argentina para contingencias laborales, como eventuales despidos. Solamente en los últimos dos años la cifra totaliza más de 500 millones de pesos.

Desde el inicio de su contrato con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la empresa Patagonia Argentina percibía por cada certificación mensual del servicio un 2% del contrato.

En estos momentos, el gremio de los choferes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), le está exigiendo al municipio algo que es responsabilidad de la empresa, ya que en todo este tiempo percibió en tiempo y forma todo lo acordado.

Puntualmente, el convenio establecía que dicho porcentaje estaba exclusivamente destinado a “contingencias laborales”. Desde 2024, el monto total es de 550 millones de pesos, ya que se actualizaba según la inflación. Por ejemplo, en enero de 2024 fue de 7 millones; en el mismo mes de 2025 ya eran más de 19 y este año por ese mes el municipio le abonó a Patagonia en este concepto más de 25 millones de pesos, la misma cifra que en febrero. En marzo último, ya fueron casi 30 millones.