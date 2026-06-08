Se levantó la retención y vuelve a circular Transporte Diadema

Los trabajadores confirmaron la acreditación de los haberes adeudados y resolvieron retomar las tareas. El servicio había estado interrumpido desde el viernes por una medida gremial.

El servicio de transporte de zona norte volvió a funcionar con normalidad este lunes luego de que los trabajadores confirmaran la acreditación de los salarios adeudados, situación que permitió dejar sin efecto la retención de servicios iniciada el viernes.

La medida había sido adoptada por los choferes tras verificar que no habían percibido sus haberes. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) habían advertido que las actividades permanecerían suspendidas hasta que los depósitos se vieran reflejados en las cuentas de los empleados.

Una vez regularizada la situación salarial, los trabajadores resolvieron retomar sus tareas habituales y restablecer la prestación para los usuarios.

La interrupción había afectado a vecinos que dependen diariamente del transporte público para trasladarse hacia distintos puntos de Comodoro Rivadavia. Desde el gremio también habían expresado preocupación por las dificultades que la medida generaba tanto para los trabajadores como para los pasajeros.

El conflicto se desarrolló en medio de diferencias entre la empresa y el Municipio en torno al pago de subsidios destinados al sistema de transporte. Con la acreditación de los haberes, la medida de fuerza quedó sin efecto y el servicio fue normalizado.