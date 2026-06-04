Se firmó el contrato con MR y el servicio empezaría en agosto

La empresa presentó la documentación y el intendente rubricó el contrato que regirá el transporte de Comodoro Rivadavia durante los próximos 10 años.

El acto se desarrolló este jueves, en la sala de reuniones de la Municipalidad, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el titular de la cartera de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich; el subsecretario de Transporte, Adrián Rodrigues; el concejal Ariel Montenegro; y directivos de la empresa MR.

Respecto de la rúbrica por el servicio de transporte público, Macharashvili expresó que “como se había previsto, y al cumplirse con las normativas que fijaba el pliego, hoy concretamos la firma de este contrato”.

Al referirse a las siguientes etapas del proceso, el mandatario sostuvo que “se viene la próxima fase, que consiste en seguir trabajando en la implementación del servicio, para lo que la empresa cuenta con un plazo de noventa días según lo que fija el pliego”.

Por ese motivo, aclaró que “se buscará apresurar los tiempos y que vayan cumpliendo con todas las normativas para que tengamos el nuevo servicio de transporte urbano en las condiciones que hemos planificado”.

En otro orden, Macharashvili felicitó a todas las partes involucradas que colaboraron para que se concrete la licitación del servicio público de transporte, al destacar que “fue un gran trabajo de los concejales de los tres bloques, quienes por unanimidad aprobaron este pliego y con el cual fuimos avanzando en esta gestión que, como todo trámite de estas características, tiene sus tiempos y sus condiciones”.

“No obstante, fuimos sorteando todos los contratiempos hasta el día de hoy, que hemos firmado el contrato con la empresa MR, de la que esperamos brinde un servicio acorde a las necesidades de la ciudad”, concluyó el Ejecutivo municipal.

DESDE AGOSTO

Por su parte, el gerente de MR, Raúl Sosa, manifestó su satisfacción por la firma del contrato al expresar que “a partir de ahora, comenzamos una nueva etapa con los preparativos para el inicio del servicio y el cambio del sistema de transporte en Comodoro Rivadavia. La idea es iniciar el 1 de agosto, con unidades 0 km, equipadas con aire acondicionado, calefacción y rampa para personas con movilidad reducida”.

Del mismo modo, sostuvo que, desde el llamado a licitación, “el proceso fue largo, pero finalmente logramos el objetivo y vamos a prestar servicio en Comodoro, por lo que agradecemos la confianza que se ha tenido en la empresa en esta etapa de cambio para toda la ciudadanía en cuanto al sistema de transporte”.

Por último, Sosa indicó que “nuestro deseo es que este cambio sea grato para los vecinos y que acompañen esta etapa de transición. La empresa efectuó una inversión importante para satisfacer las necesidades que tal vez hoy no se satisfacían y, de esta manera, apoyar el crecimiento de la ciudad”.