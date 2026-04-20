"La venta de carne de burro en Trelew es un delito contra la salud"

Lo que comenzó como una peculiar propuesta de "diversificación productiva" en la ciudad de Trelew escaló a una controversia legal y sanitaria de alcance nacional. En este contexto, el reconocido veterinario Juan Enrique Romero arremetió contra la reciente iniciativa de comercializar carne de burro en la zona de Trelew –que cuenta incluso con el aval de autoridades políticas-, asegurando que la actividad viola normativas vigentes y pone en riesgo a la población.

Según detalló el especialista, el Decreto 974 del año 1998 establece restricciones claras sobre el consumo de carne equina en el país. Según publica El Cordillerano, Romero fue tajante al aclarar que, bajo la categoría de "equinos", se incluye no solo a los caballos, sino también a asnos (burros) y mulas.

"No hay carnicerías de caballo en Argentina", enfatizó Romero, señalando que la venta de estos productos en establecimientos minoristas no está permitida para el consumo interno bajo los estándares habituales del mercado local.

El veterinario destacó que el Senasa es el único organismo rector capaz de garantizar que los productos de origen animal lleguen a las carnicerías libres de enfermedades. En ese sentido, advirtió que la falta de intervención y regulación en este caso específico representa un peligro latente. Se debe recordar que el Senasa ha sido uno de los organismos de contralor desmantelado por el gobierno de Javier Milei.

"Sanidad de Trelew tiene que intervenir. El municipio, la provincia de Chubut y la Nación deben actuar", reclamó Romero. Para el profesional, el establecimiento que comercializa este producto está cometiendo una falta grave.

La denuncia del especialista es una réplica a la reciente degustación realizada el pasado jueves 16 de abril en una emblemática parrilla de Trelew, que contó con el apoyo del propio intendente Gerardo Merino y fue presentada como una alternativa económica ante la crisis.

Mientras los impulsores del proyecto defienden la iniciativa como una nueva cadena de valor, la advertencia médica pone ahora el foco en la legalidad y la seguridad alimentaria en la provincia de Chubut.