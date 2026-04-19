Más de 500 personas disfrutaron el 2° Encuentro de Peñeros

La propuesta reafirmó el fuerte vínculo de la comunidad comodorense con sus tradiciones, transformando el Centro Cultural en un espacio de encuentro, baile y memoria colectiva.

Durante la tarde de este domingo, en el marco del 2° Encuentro de Peñeros, se vivió uno de los momentos de mayor sensibilidad con la entrega de reconocimientos a la trayectoria. En esta edición, el aplauso de los presentes fue para Marcelo Falcón y Pedro Guaytima, dos figuras esenciales para el cancionero y la cultura popular de la región, cuya labor ha sido fundamental para mantener viva la esencia del folklore comodorense.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, expresó su satisfacción por la respuesta del público al ilustrar la esencia de la iniciativa. “Este encuentro refleja el alma de nuestra cultura, ya que las peñas son espacios de comunidad y de transmisión viva de nuestras tradiciones; por eso, desde la Secretaría decidimos que este evento tenga un lugar permanente. Acompañar y fortalecer estos espacios es una política cultural que impulsamos con convicción, porque la cultura popular no solo nos identifica, sino que nos une”.

Luis “Cañero” Zúñiga, organizador y promotor de la iniciativa, destacó el apoyo incondicional del área cultural. “Liliana Peralta fue la primera en hacer esta peña realidad y en apoyarnos para su concreción. Puso todo a disposición para que sea una verdadera fiesta para todo el público, con entrada libre y gratuita, permitiendo que hoy celebremos este éxito rotundo”.

Con bandas en vivo, danza y un ambiente de profunda camaradería, el Encuentro de Peñeros cerró su segunda edición dejando una marca imborrable en el calendario cultural, prometiendo nuevas ediciones para seguir honrando el sentir popular de la Patagonia.