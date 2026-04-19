Una mujer falleció por monóxido de carbono

La víctima tenía 84 años. Su hija fue hallada descompensada y debió ser internada en el Hospital Regional.

Alrededor de las 19:30 del sábado, personal policial de la Seccional Tercera debió intervenir en una vivienda de esa jurisdicción por la intoxicación de dos personas con monóxido de carbono.

La intervención se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias médicas, que alertó sobre la presencia de una persona sin vida y otra descompensada en el lugar. Al arribar, el personal policial constató la situación y se entrevistó con un vecino que había acudido previamente a verificar lo ocurrido a pedido de allegados.

En el interior del domicilio se confirmó la presencia de monóxido de carbono, lo que habría provocado el desenlace fatal y la descompensación de la segunda mujer, quien fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Regional para su atención.