Machsrashvili recorrió el avance de obras

Se trata de la vecinal del 30 de Octubre e infraestructura deportiva. El jefe comunal destacó el progreso de los trabajos y el impacto social que tendrán estas obras para las familias y organizaciones barriales. También valoró el compromiso conjunto entre el Estado municipal, las instituciones y la comunidad.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó este viernes, junto al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, una recorrida por distintas obras que el municipio ejecuta en espacios deportivos y comunitarios de la ciudad, visitando el Hotel Deportivo, el Club Nueva Generación y la sede vecinal del barrio 30 de Octubre.

En la vecinal del 30 de Octubre, donde avanza la construcción de un nuevo gimnasio comunitario, Macharashvili puso en valor la magnitud de la obra y el esfuerzo que implica su ejecución. “La obra ya está funcionando muy bien. Es un trabajo muy positivo, con mucha inversión, ya que se trata de un espacio de grandes dimensiones”, dijo.

Y explicó: “este centro es algo que veníamos pensando hace años, que habíamos prometido y que hoy se está haciendo realidad. Esto realmente nos pone muy contentos”. Asimismo, adelantó que se espera que, en quince o veinte días, esté lista la fundación y que “para octubre podamos tener este gimnasio levantado y funcionando”.

En ese contexto, el intendente remarcó la importancia del trabajo articulado con las distintas organizaciones del sector. “Esto es una red. Se está trabajando con los espacios para adultos mayores, con la parroquia, con la policía comunitaria y distintas instituciones del barrio. La comunidad tomó esa pertenencia de que trabajando juntos podemos lograr cosas, por lo que esto es realmente una caricia al alma”, afirmó.

Mientras, el vecinalista del barrio 30 de Octubre, Dante Curuhuinca, destacó el avance de la obra y el acompañamiento municipal para concretar el proyecto, al señalar que “la obra tiene un avance muy importante. Actualmente se está trabajando en toda la base y el apuntalamiento para luego levantar las columnas y montar la estructura superior, que ya está preparada”, explicó.

Además, detalló que el nuevo gimnasio contará con dos vestuarios, sanitarios y un amplio salón deportivo. “Se amplió más de lo que estaba previsto originalmente y va a ser un espacio gigantesco para el barrio”, señaló. Curuhuinca, además, valoró las mejoras ya realizadas en la sede vecinal. “Se renovó completamente la cocina, el salón, los baños y toda la iluminación. La vecinal quedó prácticamente nueva”, afirmó.

DEPORTE COMO POLÍTICA DE ESTADO

Posteriormente, la recorrida continuó en el Club Nueva Generación y en el Hotel Deportivo, donde el municipio ejecuta distintas mejoras vinculadas a la infraestructura deportiva y social, espacios a los que hizo referencia Macharashvili, al sostener que “esta gestión está potenciando las políticas públicas vinculadas al deporte y a la unión de la gente. El deporte es transversal: no es solamente el juego por el juego, sino cómo se vinculan las familias, cómo participan y cómo se genera esa red social que contiene a las familias y a toda una sociedad”.

Mientras que, en relación al Hotel Deportivo, indicó que actualmente se trabaja en la culminación de un proyecto integral que permitirá optimizar su funcionamiento. “Estamos finalizando el área de comedor, que no estaba incluida originalmente, además del laundry y otros espacios para que el hotel funcione de manera autónoma. Estamos hablando de uno de los mejores hoteles deportivos del país, por lo que es importante completar esa infraestructura”, señaló.

Mientras que el director de Obras de Comodoro Deportes, Fernando Villegas, brindó detalles técnicos sobre las intervenciones que se están ejecutando en cada uno de los espacios recorridos, al detallar que la obra contempla “la ampliación del hotel con la construcción de un comedor para 160 personas, una cocina nueva que replica la actual y la readecuación de distintos espacios internos”.

Añadió que dos habitaciones serán transformadas para incorporar sanitarios accesibles y sectores de depósito, mientras que la cocina existente será convertida en un nuevo lavadero, permitiendo que el edificio funcione de manera integral y autónoma.

En cuanto al Club Nueva Generación, Villegas mencionó que se trabaja en el cerramiento exterior y el acceso principal del predio. “Se construye un paredón con estructura metálica, bloques de hormigón y alambrado olímpico, así como también casillas destinadas a boletería e ingresos, con cartelería identificatoria del club”, precisó.

Finalmente, explicitó que este tipo de obras forman parte de una política que acompaña la instalación de césped sintético en distintos clubes de la ciudad, al manifestar que “cada vez que colocamos césped sintético avanzamos también con el cerramiento exterior y mejoras de acceso”.