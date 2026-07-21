Provincia inició la obra del nuevo conducto pluvial de descarga al mar

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, comenzó la ejecución de la obra del nuevo conducto pluvial de descarga al mar en Comodoro Rivadavia, una intervención de escala que permitirá optimizar el sistema de evacuación de aguas pluviales y fortalecer la infraestructura urbana de la ciudad.

En esta primera etapa, de una obra que demandará una inversión superior a los 16.700 millones de pesos, se iniciaron los trabajos preliminares, que incluyen cateos, sondeos y estudios de suelo sobre la traza donde se construirá el nuevo conducto.

"Estamos comenzando con una etapa clave para el desarrollo de la obra. Los cateos y sondeos nos permiten identificar todas las interferencias existentes antes de iniciar las excavaciones, para planificar cada intervención con la mayor precisión posible", explicó el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación del Chubut, Hernán Tórtola.

El funcionario señaló además que "el nuevo conducto tendrá dimensiones aproximadas de 3,50 metros por 2,90 metros y se ejecutará por debajo de la calzada, por lo que previamente debemos relevar la ubicación de las redes de agua, cloacas, gas, telefonía, fibra óptica y demás servicios existentes".

Tórtola agregó que "se realizarán alrededor de diez cateos distribuidos a lo largo de la traza, complementados con estudios de suelo que aportarán información técnica fundamental para avanzar con la ejecución de la obra".

Actualmente, el sistema de descarga al mar de Comodoro Rivadavia está conformado por tres conductos que parten desde la intersección de las Avenidas Roca y Chile y desembocan en distintos sectores de la costa. Sin embargo, esa infraestructura resulta insuficiente para responder a las necesidades actuales de la ciudad.

El proyecto prevé conservar los conductos existentes sobre calles Blanc y Casimiro Pella e incorporar un nuevo conducto con traza sobre las calles La Nación, Francisco Behr y Casimiro Pella hasta su descarga al mar, incrementando significativamente la capacidad del sistema pluvial.