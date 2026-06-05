Reacondicionan espacios públicos en la zona norte

Las tareas de mantenimiento se concentraron en el Parque de Km 8 y en el Parque de la Ciudad de Km 3, dos espacios muy concurridos. Se repararon luminarias, se clausuraron estructuras vandalizadas y se ejecutaron distintas mejoras.

La Secretaría Municipal de Control Urbano y Operativo, a través de la Dirección General de Parques y Paseos, continúa avanzando con el plan integral de mantenimiento, limpieza y puesta en valor de espacios verdes, boulevares y plazas de Comodoro Rivadavia.

Estos sectores son utilizados diariamente por familias, estudiantes y deportistas que encuentran allí lugares de encuentro, recreación y actividad física.

Las intervenciones incluyeron tareas de limpieza, poda preventiva, recambio de luminarias para mejorar la seguridad y la recuperación de distintos espacios recreativos, entre ellos las canchas de bochas y sectores de juegos infantiles.

Al respecto, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, destacó: “la Dirección General de Parques y Paseos realizó un trabajo muy importante de limpieza y mantenimiento, que responde a lineamientos expresos del intendente, vinculados a la conservación y el cuidado permanente de estos espacios verdes, que tienen una gran importancia para nuestros vecinos”.

En ese sentido, detalló que se llevaron adelante tareas de “barrido, desmalezado, mejoras en el sistema de iluminación y un relevamiento general del Parque de Km. 8, que había sufrido actos de vandalismo. Debido a reuniones nocturnas que generaban daños en el lugar, se decidió cerrar algunos sectores para evitar nuevos ingresos y preservar el espacio”.

Asimismo, explicó que se realizaron trabajos de poda para optimizar la iluminación y mejorar la visibilidad dentro del predio. “Estamos finalizando la limpieza de hojas y tierra acumulada, con el objetivo de dejar este espacio público en condiciones óptimas para su utilización”, señaló.

Gómez puso en valor la labor del personal municipal al destacar “el trabajo de la Dirección General de Parques y Paseos, que muchas veces desarrolla sus tareas en condiciones climáticas adversas y, aun así, mantiene el compromiso de seguir mejorando cada uno de los espacios públicos de la ciudad”.

Mientras, el director general de Parques y Paseos, Gustavo Camino, destacó la importancia de las intervenciones realizadas en el Parque de Km 8 y sostuvo: “es un espacio muy completo, con amplios sectores verdes que permiten descansar, compartir actividades y disfrutar en familia”.

Asimismo, indicó que el parque “cuenta con tres áreas de juegos infantiles con piso de seguridad y una cancha de bochas que vamos a reparar y reacondicionar para que pueda volver a ser utilizada por los vecinos una vez finalizada la temporada invernal”.

En cuanto al Parque de la Ciudad, Camino explicó que se realizaron mejoras en el sistema de riego. “Se efectuó una rotación de bombas debido a un inconveniente eléctrico, se instaló una nueva unidad y este jueves el sistema quedó nuevamente operativo”, afirmó.

Finalmente, el director puso en valor la utilización permanente de estos espacios al señalar: “son lugares que convocan a muchas personas, tanto para realizar actividad física como para compartir momentos de recreación. Incluso durante el otoño, continúan siendo muy visitados por vecinos de distintos sectores de la ciudad, especialmente durante los fines de semana”.