Se celebra en la ciudad el Día Internacional de la Danza

Tendrá lugar los días 25 y 26 de abril en el Centro Cultural y participarán academias y ballets locales.

En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Danza, el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, abrió la convocatoria para que los grupos de danza, academias y ballets de Comodoro Rivadavia formen parte de un encuentro masivo que busca celebrar el movimiento en todas sus formas.

La propuesta, que se desarrollará en el Centro Cultural, contará con la participación de más de 50 agrupaciones locales, ofreciendo un escenario profesional para que niños, jóvenes y adultos compartan su talento.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la importancia de este encuentro para el sector artístico. “La danza es una de las expresiones más genuinas de nuestra identidad. Queremos que el Centro Cultural sea, una vez más, el punto de encuentro donde cada academia pueda mostrar el enorme trabajo, la disciplina y la pasión que le ponen durante todo el año”, resaltó.

La funcionaria subrayó el espíritu inclusivo de la convocatoria e indicó que “nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la agenda cultural independiente, brindando espacios gratuitos y de calidad, tanto para los artistas como para las familias que vienen a disfrutar de estos espectáculos. Este evento es un reconocimiento al esfuerzo de cada grupo de baile local por mantener viva nuestra cultura”.

INSCRIPCIONES

Las presentaciones se dividirán en dos jornadas, previstas para el sábado 25 y domingo 26 de abril a partir de las 14:00 horas. Los directores y responsables de las instituciones de danza podrán realizar la inscripción previa para asegurar su lugar en la programación oficial al número 2974013825.