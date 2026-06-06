"No va a ser fácil": Los Fundamentalistas tocan hoy en Comodoro

El grupo fundado por el Indio Solari tenía programado el recital hace meses. Será trasmitido en vivo.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que fundó el Indio Solari en 2004, confirmaron que tocarán este sábado como estaba previsto en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia. “No estaba en los planes, pero vamos a transmitirlo en vivo para todos”, indicaron.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, expresaron el dolor por la partida del músico, quien falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir. “Estamos en shock. Como todos”, indicaron.

“No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos", anunciaron este viernes.

En ese sentido, consideraron: “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio…“.

Luego de horas de conmoción y versiones cruzadas sobre el futuro del recital previsto para hoy, el grupo se presentará a las 21 en el Predio Ferial. Se espera que sea un emotivo show sin precedentes.

Los miembros de la banda, Gaspar Benegas, Baltasar Comotto y Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo, Miguel Ángel Tallarita, Déborah Dixon y Luciana Palacios también difundieron este mismo comunicado en sus redes sociales personales.

Ayer a la mañana se supo que “Los Fundamentalistas” y gran parte de su equipo técnico se enteraron de la triste noticia cuando aterrizaron en el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi.

El concierto de este sábado ya resultaba impresionante entre los fans incluso antes de la trágica muerte del cantante, ya que es la primera vez que el grupo tocará en la Patagonia. Por esa razón, miles de seguidores se movilizaron desde distintos puntos del país para asistir a la “misa ricotera” que se desarrolla acá, en el sur.