Intentó robar cobre y amenazó a la víctima

El ladrón ingresó a una empresa del barrio Industrial. Fue sorprendido por el propietario cuando cometía el robo.

Pasadas las 15 de este viernes, personal policial de la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia intervino en un intento de robo en una empresa del barrio Industrial.

Según el relato de la víctima a la policía, el ladrón ingresó al predio de una empresa de la calle Andrés Sañudo e intentó llevarse un bolsón que contenía alambres de cobre.

La víctima ya había alertado a la policía y cuando le pidió al ladrón que se retirara, el delincuente lo amenazó.

Así, al llegar al lugar los efectivos policiales aprehendieron al sospechoso y lo trasladaron a la comisaría, a la espera de que comparezca ante el juez penal de turno.