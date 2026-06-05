El velatorio del Indio será el domingo

La familia de Carlos Indio Solari reveló que, finalmente, el velatorio público del emblema del rock nacional tendrá su multitudinario último adiós este domingo 7 de junio, con el fin de "dar tiempo a la gente que viene de lejos". En este sentido, indicaron que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".
"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", manifestaron, sincerándose con el difícil momento que atraviesan.
La muerte de Indio Solari conmociona al país entero: con 77 años, el emblema del rock nacional dijo adiós, dejando un profundo vacío en sus seguidores. Por eso, miles de fanáticos se acercaron a puntos neurálgicos de nuestra nación, entre los cuales el principal es Plaza de Mayo.
Si bien en las primeras horas de la tarde se registraron incidentes entre los "ricoteros" y la Policía de la Ciudad, luego la mítica plaza se colmó y ya no hubo lugar para las fuerzas de seguridad. Con canciones y la emoción a flor de piel, los seguidores de Indio Solari se autoconvocaron para rendirle un homenaje espontáneo y sincero.