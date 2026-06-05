El velatorio del Indio será el domingo

En medio del inmenso dolor, la familia del artista confirmó la fecha para despedirlo. Aún no se definió el lugar.

La familia de Carlos Indio Solari reveló que, finalmente, el velatorio público del emblema del rock nacional tendrá su multitudinario último adiós este domingo 7 de junio, con el fin de "dar tiempo a la gente que viene de lejos". En este sentido, indicaron que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".

"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", manifestaron, sincerándose con el difícil momento que atraviesan.

La muerte de Indio Solari conmociona al país entero: con 77 años, el emblema del rock nacional dijo adiós, dejando un profundo vacío en sus seguidores. Por eso, miles de fanáticos se acercaron a puntos neurálgicos de nuestra nación, entre los cuales el principal es Plaza de Mayo.

Si bien en las primeras horas de la tarde se registraron incidentes entre los "ricoteros" y la Policía de la Ciudad, luego la mítica plaza se colmó y ya no hubo lugar para las fuerzas de seguridad. Con canciones y la emoción a flor de piel, los seguidores de Indio Solari se autoconvocaron para rendirle un homenaje espontáneo y sincero.