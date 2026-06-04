Sarao Canciones Ilustradas abre las puertas de su universo en una función íntima

La propuesta que fusiona música, ilustración y narración llegará al living de Patio Ilustrado con un formato cercano al público. La presentación será el 7 de junio a las 19 en Kennedy 2715.

Sarao Canciones Ilustradas, el proyecto que combina música en vivo, ilustración y narración visual, llegará el próximo domingo 7 de junio a las 19 al living de Patio Ilustrado, en Kennedy 2715, para ofrecer una función pensada para la cercanía y el encuentro con el público. Las reservas se pueden realizar al 2974003706.

La propuesta nació a partir de una inquietud artística de la ilustradora comodorense Liliana Ostrovsky: sacar el dibujo del papel y llevarlo al escenario. Esa búsqueda fue tomando forma hasta convertirse en una experiencia escénica donde la imagen deja de ser un elemento estático para transformarse en un lenguaje vivo que dialoga permanentemente con la música.

Junto a Ostrovsky, el proyecto reúne a la pianista y cantante Camila Vaccaro y al músico César Fabián Fredini. Entre los tres construyen una puesta en la que canciones, ilustraciones y emociones avanzan en paralelo, generando un relato que se desarrolla ante los ojos del público.

imagen

Lejos de funcionar como un recital convencional, Sarao fue consolidando una estructura narrativa propia. El repertorio se organiza como un recorrido emocional donde cada canción ocupa un lugar dentro de una historia más amplia.

El amor, los encuentros, las despedidas, las ilusiones y los nuevos comienzos aparecen como estaciones de un viaje que también encuentra su reflejo en los dibujos que se crean en escena.

La presentación en Patio Ilustrado propondrá además una experiencia diferente a la de los grandes escenarios. Este formato íntimo permitirá observar de cerca el proceso creativo, seguir cada trazo en tiempo real y compartir la intimidad de una obra que encuentra buena parte de su fuerza en el vínculo directo con quienes la presencian.

Un espacio donde la música y el dibujo dejan de transitar caminos separados para convertirse en una misma historia contada desde distintos lenguajes.