El 18° Festival "Corto Rodado" reunirá más de 240 realizadores

El festival audiovisual se desarrollará del 22 al 27 de septiembre en esta ciudad. La convocatoria registró un total de 247 inscriptos de distintos puntos del país y del extranjero.

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia finalizó la convocatoria de inscripciones para las distintas secciones del 18º Festival Internacional de Cortometrajes “Corto Rodado”, que se realizará del 22 al 27 de septiembre.

En esta edición, la propuesta reafirma su crecimiento y su posicionamiento como espacio de referencia para la exhibición y promoción del cortometraje a nivel nacional, regional e internacional.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, subrayó: “estamos muy contentos por la respuesta de los realizadores. ‘Corto Rodado’ ya es un clásico del calendario cultural a nivel nacional y cada año nos sorprende con cada producción”.

“Que hoy tengamos cortos de todo el país y de países vecinos habla del trabajo sostenido y la promoción que venimos haciendo para que Comodoro sea una pantalla federal. Esta alta convocatoria convierte al evento en un desafío importante y nos da una enorme satisfacción, teniendo en cuenta el creciente interés en lo que al cine respecta”, resaltó la funcionaria.

RECORD DE INSCRIPTOS

Para esta edición, se inscribieron 247 cortometrajes en total, distribuidos en las diferentes secciones. En la Competencia Regional – Nacional, se registraron 186 cortometrajes de realizadores de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Salta, Tucumán, San Luis, La Pampa, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Neuquén.

Además, el Festival contará con la Muestra Internacional “Sur sin Fronteras”, con 40 cortometrajes de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay; y muestras especiales, con 13 cortometrajes para “Cortos creados con Inteligencia Artificial” y “Desde el Sur, en Corto – Pantalla para nuevo cine estudiantil y emergente de la Patagonia”. Finalmente, la competencia juvenil “Minuto Rodado” contará con 8 videominutos realizados por jóvenes comodorenses.