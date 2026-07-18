El fuego se produjo este sábado al mediodía en una vivienda ubicada sobre calle Código 879 al 3.000. La intervención de los bomberos permitió controlar las llamas y solo se registraron daños materiales.

Una estufa eléctrica desató un incendio en una casa del San Cayetano

Un incendio afectó este sábado al mediodía una vivienda del barrio San Cayetano, ubicada sobre calle Código 879 al 3.000, y provocó daños materiales.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Seccional Sexta y dotaciones de bomberos voluntarios que trabajaron con las autobombas 58 y 59 para extinguir el foco ígneo. Tras la intervención, las llamas fueron controladas sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el incendio habría tenido un origen accidental. Las primeras actuaciones indican que el fuego comenzó cuando un sillón ubicado junto a una estufa eléctrica tomó combustión.