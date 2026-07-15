Un auto quedó destruido tras incendiarse frente a la Escuela 1

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana sobre calle Grecia, cerca de la Escuela N.° 1. El conductor logró detener la marcha al advertir un olor a quemado y no hubo personas heridas.

Un Ford Fiesta sufrió pérdidas prácticamente totales al incendiarse este miércoles, alrededor de las 10:05, sobre calle Grecia, en las inmediaciones de la Escuela N.° 1. El episodio no dejó personas lesionadas.

El alerta fue emitido desde el Centro de Monitoreo, lo que permitió el rápido arribo de efectivos de la Comisaría Seccional Primera. Al constatar la magnitud del incendio, los policías solicitaron la intervención de Bomberos Voluntarios, que acudieron con la unidad 52 para controlar las llamas.

De acuerdo con el relato del propietario, mientras circulaba comenzó a percibir un intenso olor a quemado. Tras detener el vehículo sobre calle Grecia, el fuego se inició en el sector del motor y avanzó rápidamente hasta consumir gran parte de la carrocería. El hombre indicó además que el automóvil había sido retirado de un taller mecánico el día anterior.

El jefe de la dotación, oficial principal Quiroga, explicó que el aviso llegó mediante un llamado telefónico y que, cuando los bomberos arribaron al lugar, el rodado ya estaba completamente envuelto en llamas.

"Nos llamaron por un incendio de un vehículo acá en las calles Grecia casi Belgrano. Cuando llegamos había un vehículo declarado completamente prendido de fuego, así que trabajamos en el lugar sin inconvenientes", señaló.

Respecto del operativo, destacó que la proximidad del cuartel permitió una rápida respuesta y sostuvo que las condiciones del viento favorecieron las tareas de extinción.

Sobre el estado del vehículo, Quiroga indicó que la evaluación final quedará a cargo de la compañía aseguradora, aunque precisó que el incendio afectó por completo el interior, el techo, el capó y el motor, por lo que las pérdidas serían prácticamente totales.