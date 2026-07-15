Comodoro se paraliza por Argentina-Inglaterra: comercios modifican sus horarios

La mayoría de los locales atenderá hasta las 15 o 15:30 para que sus empleados puedan regresar a sus casas antes del inicio de la semifinal del Mundial 2026. La reapertura dependerá del desarrollo del partido.

La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra también se refleja en la actividad comercial de Comodoro Rivadavia. Durante este miércoles, numerosos comercios anunciaron cambios en sus horarios de atención para que sus empleados puedan llegar a sus hogares antes del comienzo del encuentro.

Carnicerías, tiendas de mascotas y locales de distintos rubros comunicaron las modificaciones a través de sus redes sociales. En la mayoría de los casos, atenderán hasta las 15 o 15:30, mientras que algunos adelantaron el ingreso de su personal para garantizar el cierre antes del partido.

La intención es retomar la actividad una vez finalizado el encuentro, aunque esa decisión estará sujeta a su duración. Si el duelo se resuelve en los 90 minutos, varios comercios prevén reabrir sus puertas durante la tarde. En cambio, si el partido se extiende al tiempo suplementario o a los penales, algunos locales evalúan permanecer cerrados hasta el día siguiente.

La ciudad volverá a vivir una postal habitual cuando juega la Selección Argentina: calles con escaso movimiento, persianas bajas y miles de vecinos siguiendo desde sus casas un nuevo capítulo del histórico enfrentamiento ante Inglaterra, esta vez por un lugar en la final del Mundial 2026.