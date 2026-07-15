La icónica esquina en el barrio de Villa Devoto de Buenos Aires, inmortalizada por Diego Armando Maradona, se transformó en un emblema. Es en la previa al partido con Inglaterra.

En la previa de la semifinal del Mundial 2026, una bandera argentina con las Islas Malvinas flamea en Segurola y Habana. La icónica esquina en el barrio de Villa Devoto de Buenos Aires, inmortalizada por Diego Armando Maradona, se transformó en una cábala para uno de los partidos más importantes de torneo.

“Segurola y Habana 4310, séptimo piso” no es solo una dirección, es un emblema de pertenencia, un grito de desafío que representa el espíritu de Maradona: auténtico, frontal y sin miedo. Esa esquina dejó de ser un punto en el mapa para convertirse en un refugio para los que sienten el fútbol como algo más que un deporte.

La placa que hoy la señala como “Esquina Diego Armando Maradona” y los homenajes que allí se hacen son prueba del impacto cultural que tuvo esa frase. Es un símbolo de resistencia, de orgullo barrial y, sobre todo, de la inmortalidad de Diego, un lugar donde cada fanático puede rendir tributo a la leyenda que no dejó de pelear nunca.