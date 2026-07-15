El Municipio autorizó el retiro anticipado desde las 14 horas para que el personal pueda seguir el partido entre Argentina e Inglaterra. Los servicios esenciales continuarán funcionando con guardias.

Comodoro adelantó la salida de los empleados municipales por la semifinal de la Selección

La fiebre mundialista también llegó a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Este miércoles, el Ejecutivo local resolvió adelantar la salida de los empleados municipales para que puedan vivir la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

La medida fue dispuesta por el intendente Othar Macharashvili mediante un memorándum de la Subsecretaría de Recursos Humanos, que establece el retiro del personal a partir de las 14:00, dos horas antes del inicio del encuentro.

La disposición alcanza a las distintas dependencias municipales, los entes autárquicos y el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, se aclaró que las áreas esenciales deberán mantener las guardias necesarias para garantizar la continuidad de los servicios.

No es la primera vez que el Municipio toma una decisión de este tipo durante el Mundial. Ya lo había hecho en los partidos frente a Australia y Egipto, cuando también permitió que los trabajadores dejaran sus puestos antes del horario habitual para acompañar a la Selección.

Esta vez, con un lugar en la final en juego y un rival con tanta historia como Inglaterra, la administración municipal volvió a hacer una excepción para que los empleados puedan alentar a la Scaloneta sin tener que esperar al final de la jornada laboral.