Refuerzan el mantenimiento de calles y activan guardias por la alerta de lluvias

Los trabajos se desarrollan en distintos sectores de Comodoro Rivadavia con tareas de nivelación, enripiado y limpieza de canales. Además, el Municipio dispuso guardias operativas ante el pronóstico de lluvia y viento para jueves y viernes.

El Municipio avanza con un nuevo esquema de trabajos de mantenimiento vial en distintos barrios de Comodoro Rivadavia, mediante intervenciones de repaso de calles, enripiado, nivelación de terrenos y limpieza de canales. Las tareas forman parte del plan permanente que lleva adelante la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial.

Uno de los principales frentes de trabajo se concentra en la calle colectora de la avenida Fray Luis Beltrán, en Km. 3, donde se realizaron tareas de ordenamiento de los cruces y nivelación de la calzada para optimizar la transitabilidad del sector.

El subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que este miércoles las cuadrillas continuaron con intervenciones en los accesos desde la avenida Fray Luis Beltrán hacia las colectoras, hasta el barrio Saavedra. En ese tramo se ejecutan trabajos de enripiado y limpieza de canales de tormenta para mejorar las condiciones de la zona.

Las máquinas también trabajan en el sector sur de la ciudad. En el barrio Máximo Abásolo se realizan tareas de enripiado en el sector Patria Grande de San Cayetano, mientras que en el barrio Abel Amaya se lleva adelante el aporte de material y la nivelación de calles. En el cañadón Las Leñas, en tanto, continúan las mejoras del camino mediante la incorporación de ripio.

En paralelo, el Municipio dispuso guardias operativas permanentes ante la alerta amarilla por lluvias y viento prevista para este jueves y viernes. Según indicó Navarro, el objetivo es mantener equipos preparados para intervenir ante cualquier situación derivada de las condiciones meteorológicas.