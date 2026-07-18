Crece la demanda a través de Medicamentos Solidarios

Este sábado la actividad se desarrolló en el CAPS de Km 14, donde se entregó medicación a pacientes con enfermedades crónicas y se brindaron atenciones enfocadas en la promoción y prevención de la salud.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante este sábado una nueva jornada del programa Medicamentos Solidarios en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) René Favaloro, ubicado en Km. 14. La iniciativa permitió la entrega de tratamientos destinados a personas con enfermedades crónicas que no pueden cubrir los costos de las respectivas medicaciones y se brindaron atenciones de distintas especialidades.

En ese marco, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó la importancia de continuar fortaleciendo este programa municipal, “que garantiza el acceso a medicación esencial para quienes padecen alguna patología crónica y no cuentan con cobertura de obra social o no pueden afrontar el costo de los tratamientos”.

“Desde diciembre de 2023, ya superamos los 3.600 tratamientos entregados a diferentes pacientes, con una inversión aproximada de 87 millones de pesos. Para nosotros esto es muy importante, ya que, como Secretaría de Salud y respondiendo a una decisión política del intendente, debemos cubrir la mayor cantidad de necesidades posibles”, señaló.

En ese sentido, el funcionario remarcó que el incremento en la demanda está estrechamente vinculado a la reducción de los programas nacionales, al afirmar: "lamentablemente, tenemos que decir que cada vez es mayor la cantidad de gente que se acerca, porque la política sanitaria nacional redujo aquellos programas que proveían medicación gratuita a los centros de salud y todo eso lo tiene que ir absorbiendo el Municipio para brindar esta cobertura”.

Además de la entrega de medicamentos, la jornada incluyó diferentes dispositivos orientados a la promoción y prevención de la salud, con la participación de profesionales de distintas disciplinas. “Se aprovecha esta jornada, donde concurren muchos vecinos, para hacerla extensiva a otras especialidades. Además de controlar las enfermedades preexistentes, debemos poner el foco en la prevención y la promoción de la salud”, indicó.

Finalmente, Espíndola resaltó la importancia de acercar los servicios de salud a todos los sectores de la ciudad, ya que “para nosotros, estar cerca del vecino es muy importante; por eso realizamos estas jornadas, que siempre cuentan con una gran concurrencia. Vamos desarrollando actividades tanto en zona norte como en zona sur para que los vecinos, estén donde estén, puedan acceder a las distintas prestaciones que brinda la Secretaría de Salud”.