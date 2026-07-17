Científicos desarrollan una vacuna que prepara al cuerpo para combatir la ansiedad

Estudios recientes revelan que el sistema inmune cumple un rol clave ante el estrés y buscan cambiar el tratamiento de la salud mental.

La idea de una vacuna contra la ansiedad dejó de ser un concepto de ciencia ficción para convertirse en un área activa de investigación científica. Diversos equipos de especialistas exploran cómo el organismo podría aprender a reaccionar de manera diferente ante el estrés. Este avance representa un cambio significativo en la comprensión de los trastornos de salud mental a nivel global.

Históricamente, la ansiedad se abordó de forma principal desde un enfoque cerebral. Sin embargo, estudios recientes indican que el sistema inmune también juega un papel crucial en nuestras respuestas a las situaciones estresantes. Este hallazgo impulsó un cambio drástico en las estrategias médicas y científicas para desarrollar tratamientos más efectivos.

Este cambio de paradigma busca modificar la respuesta biológica del organismo en lugar de solo aliviar los síntomas superficiales. No se trata de una inyección tradicional contra virus, sino de un método para adiestrar al cuerpo. El objetivo es reducir la inflamación, regular las defensas y optimizar la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Un avance notable se produjo en Japón, donde se investiga un compuesto conocido como PA-915. En estudios realizados con animales, una sola dosis de esta molécula demostró provocar cambios significativos en comportamientos relacionados con el estrés, logrando mantenerse durante semanas. El mecanismo está vinculado a la regulación de los receptores que intervienen en estas crisis.

Por otra parte, la investigación también puso el foco en la bacteria Mycobacterium vaccae, la cual mostró capacidad para influir en la reacción física ante la tensión. Los análisis indican que este microorganismo disminuye la inflamación y genera cambios benéficos en la química cerebral. Aunque estos hallazgos aún no se probaron en humanos, abren un camino prometedor.