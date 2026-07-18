Un conductor se descompensó y chocó contra un semáforo

El accidente ocurrió este sábado al mediodía, en el cruce de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Portugal.

Un hombre protagonizó un accidente de tránsito este sábado al mediodía luego de sufrir una descompensación mientras conducía una Renault Kangoo por la avenida Hipólito Yrigoyen.

El hecho se registró alrededor de las 12:30 en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Portugal. Personal de la Seccional Tercera de Policía –ubicada enfrente del lugar de los hechos- acudió al lugar tras ser alertado por transeúntes y por el Centro de Monitoreo.

Al arribar, los efectivos constataron que el conductor del utilitario había perdido el control del vehículo luego de descompensarse, según el testimonio de personas que presenciaron el hecho. Como consecuencia, la Kangoo terminó impactando contra un semáforo.

Debido a que el hombre se encontraba inconsciente, se solicitó la intervención del personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM 107), que le brindó asistencia en el lugar. Al momento de la actuación policial, se aguardaba la evaluación médica para determinar si era necesario su traslado al hospital.