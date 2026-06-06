Hombre herido de bala en el barrio 30 de Octubre

La víctima, de 44 años, recibió un disparo en el tórax mientras se encontraba dentro de una vivienda del edificio 73.

Un hombre de 44 años resultó herido de arma de fuego este viernes por la noche en el barrio 30 de Octubre. El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 en el edificio 73. De acuerdo con la información policial, la víctima se encontraba en el interior de una vivienda cuando fue alcanzada por uno de los proyectiles, que impactó en la zona del tórax.

Tras el episodio, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a personal de la División Policial de Investigaciones (DPI), que comenzaron con las tareas para esclarecer las circunstancias del ataque.

Asimismo, se aguardaba la llegada de personal de Criminalística para realizar la correspondiente inspección ocular y el relevamiento de evidencias en el lugar.

Fuentes oficiales indicaron que se llevó adelante un rastrillaje en el sector, aunque hasta el momento no se hallaron cámaras de seguridad que pudieran aportar registros del hecho. La investigación continúa para determinar la mecánica del ataque e identificar a los responsables.