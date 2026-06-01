El municipio multiplica actividades culturales en los barrios

A través de una variada oferta de actividades libres y gratuitas, se amplía el despliegue de políticas en territorio.

Mediante la articulación de propuestas emblemáticas como “Corazón de Barrio”, “Tardecitas Culturales”, “Ojo Ambulante” y las jornadas de cortes solidarios, la Municipalidad busca democratizar el acceso a los bienes culturales, transformando a las sedes vecinales y espacios comunitarios en verdaderos puntos de encuentro e inclusión social.

De esta manera, se confluye en una variada agenda que incluye actividades recreativas, juegos lúdicos para las infancias, espectáculos artísticos en vivo y espacios, afianzando la red comunitaria con la presencia de talleristas de corte y confección, manualidades, peluquería y barbería.

Como consecuencia, la gestión municipal acerca entretenimiento y herramientas prácticas orientadas a fortalecer los lazos de solidaridad interna entre los vecinos.

En esta línea, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, puso en valor el impacto social del programa y la fuerte impronta territorial que define a la actual administración, al indicar que “la cultura comunitaria es el eje central de nuestro proyecto de gestión, ya que entendemos que no se genera de manera centralizada, sino que se construye todos los días en el corazón de cada barrio”.

Asimismo, subrayó la importancia de utilizar estos dispositivos “como herramientas de contención y transformación”, al tiempo que manifestó que “cuando descentralizamos los talleres de oficios, las manualidades o los espectáculos, estamos propiciando un espacio de escucha, de integración vecinal y de acompañamiento”.

“El objetivo que nos plantea este modelo de Municipio es estar cerca y hacer del espacio público un lugar común donde la comunidad se encuentre, comparta y se fortalezca”, concluyó la funcionaria.

LAS PROXIMAS JORNADAS

Desde la Secretaría de Cultura se informó que los cronogramas de dichas actividades continuarán extendiéndose de forma sistemática durante los próximos meses, invitando a todas las familias de Comodoro Rivadavia a sumarse y apropiarse de las propuestas en sus respectivas comunidades.

En ese contexto, el jueves 18 de junio se desarrollará “Corazón de Barrio”, en el Club Petroquímica, de 17:30 a 20:00 horas; mientras que el viernes 19 de junio la propuesta tendrá lugar en el Club San Martín, en el mismo horario. Por otro lado, el sábado 20 de junio, de 15:00 a 20:00, se concretará una jornada de cortes solidarios en el CIP, en el marco del Día del Padre; y, en la sede de la Asociación Vecinal de barrio Moreno, tendrá lugar “Ojo Ambulante”, propuesta de cine y juegos para toda la familia, a partir de las 15:00 horas.

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