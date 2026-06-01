Urbana sumó nuevos pasantes de la Escuela de Formación Integral N° 521

Dos estudiantes comenzaron sus prácticas educativas en el sector pañol de la empresa, en el marco de un convenio que promueve experiencias de formación e inclusión sociolaboral.

Urbana Higiene Ambiental incorporó a dos estudiantes de la Escuela de Formación Integral N° 521 para realizar prácticas educativas en distintos sectores operativos de la empresa, en el marco de un convenio de formación que también cuenta con el acompañamiento del Sindicato de Trabajadores de Camioneros de Chubut.

Los nuevos pasantes, Ain y Leandro, desarrollan sus actividades en el sector pañol, donde participan en tareas relacionadas con la organización, el registro y el control de materiales, insumos y herramientas utilizadas en la prestación de los servicios. Sus jornadas se realizan de 9 a 12 horas, período durante el cual comparten actividades con el equipo de trabajo y continúan fortaleciendo competencias vinculadas al ámbito laboral.

Las prácticas se llevan adelante en el área de organización de recursos operativos. Allí colaboran en el seguimiento de elementos de trabajo, el control de ingresos y solicitudes internas, además de acompañar tareas administrativas propias del funcionamiento del sector.

Para Leandro, la experiencia representa una nueva etapa dentro de su proceso de formación, ya que el año pasado también realizó prácticas educativas en la empresa.

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La directora de la Escuela de Formación Integral N° 521, Melina Giusti, destacó el valor de estas instancias para los estudiantes. “Estas experiencias son fundamentales porque les permiten a los estudiantes desarrollar autonomía, adquirir hábitos laborales y fortalecer habilidades sociales y personales en contextos concretos. El acompañamiento de empresas como Urbana es muy valioso para seguir construyendo oportunidades inclusivas y reales para nuestros jóvenes”, señaló.

Asimismo, indicó que las prácticas forman parte de un proyecto institucional orientado a favorecer la inclusión sociolaboral y acompañar las trayectorias de los estudiantes durante su transición hacia el mundo del trabajo.

Desde Urbana también resaltaron la continuidad de la iniciativa y la importancia de generar espacios de aprendizaje dentro de la empresa. “Creemos que la inclusión se construye generando oportunidades concretas. Para nosotros es muy importante poder abrir nuestras puertas y acompañar procesos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo personal y laboral de los estudiantes”, expresaron.

La firma además valoró el compromiso demostrado por los jóvenes durante las tareas diarias y destacó el acompañamiento permanente de la institución educativa y de las familias.

Durante 2025, Urbana ya había recibido a dos estudiantes de la Escuela de Formación Integral N° 521 para realizar prácticas educativas. Tras los resultados obtenidos, la empresa decidió dar continuidad al proyecto mediante la incorporación de nuevos pasantes.

El convenio prevé instancias de seguimiento entre la institución educativa, las familias y los espacios receptores, con el objetivo de garantizar experiencias formativas seguras, inclusivas y adaptadas a las posibilidades de cada estudiante.