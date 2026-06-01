Emprendedores, comerciantes y empresarios participaron de un encuentro impulsado por el Municipio junto al CFI y el Gobierno del Chubut, donde se presentaron líneas de crédito, programas de promoción y espacios de asesoramiento.

Más de 50 participantes en la jornada de financiamiento para el desarrollo productivo local

Más de 50 emprendedores, comerciantes y empresarios formaron parte de la jornada “Herramientas para financiar tu inversión”, una iniciativa organizada por el Municipio a través de la Dirección de Desarrollo Económico Local (DEL), en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Chubut, mediante la Secretaría General de Gobierno.

La actividad se llevó a cabo el 23 de mayo con el propósito de acercar alternativas de financiamiento al sector productivo regional y generar instancias de vinculación para acompañar el crecimiento de proyectos en distintas etapas de desarrollo.

Durante el encuentro, la representante del CFI, Romina Farías, presentó las líneas de crédito y programas de apoyo vigentes destinados tanto a emprendimientos emergentes como a empresas ya consolidadas. A su vez, integrantes de la Subsecretaría de Trabajo expusieron herramientas de promoción y financiamiento orientadas al sector emprendedor.

Entre las propuestas difundidas se destacó una línea de financiamiento para emprendimientos de triple impacto, destinada a iniciativas que combinan resultados económicos con aportes sociales y ambientales.

Desde la Dirección de Desarrollo Económico Local señalaron que este tipo de acciones apunta a fortalecer un ecosistema económico sostenible, con innovación y responsabilidad social.

La jornada incluyó una exposición técnica sobre requisitos y beneficios de las distintas herramientas disponibles, espacios de asesoramiento personalizado para los asistentes y una instancia de networking destinada a promover el intercambio de experiencias y la generación de contactos entre actores del sector productivo.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de Seida, un ámbito preparado para facilitar la cooperación y la creación de oportunidades de negocio. Según se indicó, estas acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el vínculo entre organismos de financiamiento y el sector productivo local, con el objetivo de impulsar inversiones, fomentar la innovación y acompañar la generación de empleo.