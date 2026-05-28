El Fondo Monetario Internacional volvió a poner el foco sobre el sistema impositivo argentino y planteó una serie de reformas que podrían modificar profundamente el régimen de Monotributo.

El FMI apunta al Monotributo y propone cambios que podrían golpear a miles de contribuyentes

En un nuevo informe técnico, el organismo calificó al esquema tributario argentino como “complejo, distorsivo e inestable” y propuso avanzar hacia un endurecimiento del régimen simplificado para acercarlo al sistema general.

La principal preocupación del FMI pasa por la diferencia de carga impositiva entre monotributistas y responsables inscriptos. Según el organismo, el esquema actual genera incentivos para que pequeños contribuyentes eviten crecer o facturar más para no saltar al régimen general.

La propuesta contempla un “alineamiento gradual” de cuotas y aportes previsionales, lo que implicaría mayores costos para quienes hoy tributan bajo el Monotributo.

El tributarista César Litvin advirtió que las categorías más altas serían las más afectadas.

“Los que deberían preocuparse son los que están en las últimas categorías porque el salto a responsable inscripto es un salto al abismo”, sostuvo.

Actualmente, quienes superan los topes del Monotributo deben pasar al régimen general, donde comienzan a pagar IVA, Ganancias, Autónomos y otros tributos con una carga mucho más elevada.

Entre los cambios más sensibles aparecen:

mayores cuotas mensuales,

reducción de beneficios,

más controles,

y un eventual achicamiento de categorías.

Además, el FMI considera que el sistema de escalas actuales provoca “saltos bruscos” que desalientan el crecimiento económico formal.

Según el informe, la reforma podría aumentar la recaudación en hasta un punto del PBI.

Hoy, la categoría máxima del Monotributo permite facturar más de 108 millones de pesos anuales en determinadas actividades, con cuotas que superan el millón de pesos mensuales en servicios.

La discusión reabre el debate sobre el impacto fiscal en pequeños contribuyentes, profesionales independientes y comerciantes, en un contexto económico donde miles de personas utilizan el Monotributo como principal herramienta de formalización laboral.