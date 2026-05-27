El hombre reflexionó sobre el asesinato de la joven de 33 años y cuestionó el individualismo en la sociedad.

Habló el papá de Mariana: "lo que haga la justicia terrenal no me mueve la aguja"

El padre de Mariana Calfuquir, la joven de 33 años que fue asesinada a balazos el pasado 19 de mayo, habló públicamente sobre el dolor que atraviesa su familia y dejó un mensaje dirigido a niños, adolescentes y jóvenes sobre la importancia de “rodearse de gente buena”.

En diálogo con Radiocracia, expresó: “Yo constantemente aconsejo a los niños y adolescentes que se rodeen de gente buena y que escuchen a sus padres”. Asimismo, consideró que el crimen de su hija es consecuencia de “una sociedad enferma, donde prevalece el individualismo”.

En ese contexto, también advirtió sobre las relaciones de manipulación: “Hay mucha gente que te manipula muy fácilmente. A todas las chicas les digo que no permitan esto, que nadie las manipule”.

Además, manifestó: “No sean débiles, apóyense en Dios, pero no caigan en el facilismo. Nadie me va a explicar cómo era mi hija”. El hombre aseguró que siempre supo que Mariana “era una persona brillante” y agregó: “Por eso está en el cielo con Dios, porque Dios solo quiere que lo acompañen personas brillantes”.

Pese al profundo dolor, señaló que encuentra fuerzas para continuar en sus nietas. “Yo no puedo llorar porque mi hija me da fuerzas y ahora tengo dos personitas para darles amor. Sé que Dios y Mariana me van a dar fuerzas para seguir adelante; ella todo el tiempo me envía señales”.

Finalmente, se refirió al accionar judicial y afirmó: “Lo que haga la Justicia terrenal no me mueve la aguja en absoluto, porque la que se encargará de todo es la Justicia divina”.

“Marianita merece descansar en paz porque acá en la Tierra vamos a bregar por dejar bien plantado su nombre”.