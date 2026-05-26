Detectan irregularidades en un transporte de productos cárnicos

El vehículo no contaba con la documentación necesaria para el traslado y descarga de alimentos, entre otras irregularidades vinculadas.

Personal municipal localizó un camión de gran porte efectuando una descarga de productos cárnicos, sin los permisos correspondientes, en un local comercial ubicado en Avenida Patricios y Manuela Pedraza. Esta infracción se detectó durante una recorrida de rutina realizada este martes y que encabezó el secretario de Control Operativo y Urbano, Miguel Gómez.

Al respecto, Gómez explicó que “al momento de pedirle la documentación correspondiente, constatamos que no contaba con los permisos de transporte y descarga al día. Además, el conductor no tenía la licencia de conducir pertinente, tampoco TCA (Transporte de Circunstancia Alimenticia), ni la credencial de manipulación de alimentos ni la libreta sanitaria”.

Ante esta situación, desde el Municipio se labraron las actuaciones correspondientes y se aplicaron las sanciones pertinentes. Asimismo, se otorgó un plazo de 48 horas para que los responsables regularicen la totalidad de la documentación requerida. En cuanto a la mercadería transportada, el funcionario aclaró que “la carne no fue intervenida debido a que se encontraba en buen estado”.

Desde la Secretaría de Control Operativo y Urbano remarcaron la importancia de este tipo de inspecciones, orientadas a garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de transporte y manipulación de alimentos, resguardando la seguridad sanitaria de la comunidad.