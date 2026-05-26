Juan XXIII: los detenidos querían echar a un inquilino con contrato vencido

El hecho ocurrido el viernes en una vivienda de la calle Cayelli al 1100 había sido denunciado como una presunta usurpación.

El caso ocurrido el viernes por la noche en el barrio Juan XXIII incorporó nuevos elementos tras la audiencia de control de detención realizada este fin de semana. Según confirmó la Policía, los cinco hombres arrestados en el procedimiento intentaron sacar por la fuerza a un inquilino de una vivienda ubicada sobre calle Cayelli al 1100.

En un primer momento, vecinos habían alertado sobre una presunta balacera y una usurpación en el sector. Sin embargo, el subjefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, explicó que al llegar al lugar los efectivos descartaron la existencia de disparos.

De acuerdo con la investigación, el conflicto comenzó por un alquiler vencido y la permanencia del ocupante dentro del inmueble. “Estas personas, por intermedio de la fuerza, quisieron despojarlo del lugar”, indicó Mulero.

La intervención policial permitió establecer que los acusados ingresaron violentamente a la casa y agredieron al residente, quien sufrió lesiones leves.

Los cinco involucrados permanecieron detenidos hasta el domingo, cuando comparecieron ante la Justicia en la audiencia de control. Allí se resolvió dictarles un mes de prisión preventiva mientras avanza la causa por violación de domicilio, daños y amenazas agravadas.