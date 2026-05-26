La celebración por el 25° aniversario de la parrilla “El Tano” de Avellaneda terminó entre empujones, vallas caídas y personas llevándose un sándwich gigante preparado para la ocasión.

El hambre desbordó Avellaneda: caos y saqueo durante la entrega de un sándwich gigante

Lo que había sido pensado como una celebración popular terminó convertido en una escena de desborde y angustia en Avellaneda. La presentación del sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo derivó en corridas, empujones y saqueos luego de horas de espera alrededor del vallado montado para contener a la multitud.

Miles de personas se acercaron al evento organizado por la tradicional parrilla “El Tano”, que celebraba sus 25 años de historia. Sin embargo, la demora y la tensión acumulada terminaron estallando cuando un grupo de asistentes avanzó sobre las vallas y comenzó a arrancar partes del enorme sándwich antes de que pudiera realizarse la entrega prevista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/enlamiraradio/status/2059053634147463180&partner=&hide_thread=false SANGUCHAZO AVELLANEDA: SE DESMADRÓ LA SITUACIÓN Y LA GENTE SE ABALANZÓ SOBRE EL SÁNGUCHE

Buenas quiero mandarte el video de lo que pasó hoy en el tano de mitre, te mando foto y video del hombre que fue el primero que tiró las vallas entró y empezó a guardase todo en bolsas. pic.twitter.com/fV4L9YcvV5 — EN LA MIRA (@enlamiraradio) May 25, 2026

Tras los incidentes, los organizadores expresaron en redes sociales el dolor que les dejó el final de una jornada preparada durante meses. En un comunicado publicado en Instagram, agradecieron a las familias que acompañaron de manera pacífica, aunque repudiaron el comportamiento de quienes provocaron el caos.

“En el último momento, muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada”, señalaron desde el local gastronómico.

Los dueños también revelaron que, además de la comida, varias personas se llevaron elementos utilizados para la organización del evento. “Incluso se llevaron cosas que formaban parte de la organización”, remarcaron.

La escena dejó una fuerte sensación de desazón entre quienes trabajaron desde temprano para concretar el festejo y entre las personas que aguardaban tranquilamente detrás de las vallas esperando recibir una porción.