"Mi papá sabe que el futuro tiene que ser sin carne": el revuelo que sacude a la Sociedad Rural

El vicepresidente de la Sociedad Rural salió a despegarse de las declaraciones de su hija sobre el consumo de carne y el futuro de la ganadería.

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y candidato a presidente de la entidad, Marcos Pereda, debió pronunciarse públicamente luego de que se viralizaran declaraciones de su hija, Milagros Pereda, sobre el consumo de carne y el impacto ambiental. La polémica se coló de lleno en la interna ruralista, donde Pereda mantiene una disputa con el actual titular de la entidad, Nicolás Pino.

Milagros Pereda, diseñadora ligada al mundo de la moda sustentable, fue entrevistada por Angie Landaburu para el ciclo Ángeles y Demonios. Allí recomendó reducir el consumo de carne como hábito para cuidar el medioambiente. "Yo, en los hábitos, me encantaría decir dejar la carne; es un gran paso, pero realmente hace muchísimo la diferencia. En otro caso, si no, bueno, disminuir la carne", afirmó. También habló sobre reducir el uso de plásticos descartables y fomentar hábitos de consumo más conscientes.

La mayor repercusión llegó cuando la entrevistadora le recordó el vínculo histórico de su familia con la ganadería. En ese momento, Milagros sostuvo: "Mi papá viene de familias y generaciones de productores de ganadería, pero está cortando esa línea. Sabe y es súper consciente de que hay que ponerle un fin a esto". Luego agregó: "Mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne. Y es consciente de eso".

Las declaraciones rápidamente circularon en redes sociales y derivaron en cuestionamientos hacia Marcos Pereda en plena campaña por la conducción de la SRA. Frente a eso, el dirigente utilizó su cuenta de X para despegarse de las opiniones de su hija y reafirmar su respaldo al sector ganadero. "Hoy fui consultado sobre declaraciones que hizo mi hija en un programa vinculado a temas de su trabajo. Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país", escribió.

Pereda además reforzó su defensa de la producción agropecuaria y dejó un mensaje dirigido a la interna de la entidad. "Como productor agropecuario de décadas, creo que Argentina no sólo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo. Así lo vengo manifestando desde siempre y lo seguiré haciendo", señaló. Y cerró con una referencia electoral: "Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto".