El ídolo de San Lorenzo protagonizó un violento episodio en el Tropitango junto a su pareja, Rocío Oliva. Según trascendió, el ex volante reaccionó cuando el personal de seguridad agredió a la ex de Diego Maradona.

Néstor Ortigoza terminó a las piñas en un boliche y lo sacaron entre cinco patovicas

Néstor Ortigoza, histórico mediocampista de San Lorenzo, volvió a quedar en el ojo de la tormenta: el exfutbolista debió ser retirado de un boliche tras una fuerte discusión que terminó a los golpes.

En las imágenes que inundaron las redes sociales, se observa a Ortigoza forcejeando con varios hombres mientras es apuntado con láseres por los custodios. La tensión escaló a tal punto que se necesitaron cinco personas para poder calmarlo y sacarlo del establecimiento.

Según versiones que circularon en el programa A la Tarde de América TV, el episodio ocurrió en la famosa discoteca Tropitango Bailable, y la pelea se habría originado porque algunos integrantes del personal de seguridad agredieron a Rocío Oliva, ex pareja de Diego Maradona y actual novia de Ortigoza.

"La agarraron del cuello al punto de hacerle sentir que se quedaba sin aire", detalló la periodista Débora D’Amato sobre el relato de la propia Rocío Oliva.

Ante esta situación, el ex dirigente y jugador de San Lorenzo perdió la cordura e intervino para defenderla, lo que derivó en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en medio de la pista.

Este nuevo escándalo no parece terminar en el boliche. Mientras los responsables de Tropitango evalúan avanzar judicialmente contra el ex deportista por los disturbios, la abogada Ana Rosenfeld confirmó que Rocío Oliva no descarta iniciar acciones legales contra el lugar por la violencia sufrida.

Cabe recordar que Ortigoza ya venía de un 2024 con alta exposición judicial tras denuncias de una ex pareja por violencia de género, lo que hace que este nuevo incidente no pase desapercibido.