La medida de fuerza se desarrolló este jueves a las afueras de Maxiconsumo. Desde el sindicato UPSAP advirtieron que la situación podía afectar a ocho familias de Comodoro.

Vigiladores protestaron frente a un mayorista por la posible eliminación del servicio

Trabajadores del servicio de seguridad llevaron adelante este jueves una protesta frente a la sucursal de Maxiconsumo ubicada sobre Hipólito Yrigoyen, en reclamo por la posible quita del servicio de vigilancia a nivel nacional.

La medida fue impulsada por empleados del sector y, según explicó Bruno Avilés, delegado provincial de UPSAP (Unión del Personal de Seguridad de la Patagonia), el conflicto se replicaba en distintos puntos del país. En ese contexto, señaló que durante la protesta permaneció restringido el ingreso de clientes al local comercial.

“En Comodoro son ocho familias las que quieren dejar sin el servicio de seguridad”, sostuvo Avilés en diálogo con Radio del Mar.

El referente sindical también indicó que desde el 1 de mayo venían realizando presentaciones ante la Secretaría de Trabajo y buscaban abrir instancias de mediación para evitar la pérdida de puestos laborales.

Por otra parte, los trabajadores manifestaron su sorpresa por la presencia de efectivos de Gendarmería durante la manifestación, aunque consideraron que la intervención podía estar vinculada a la comunicación del conflicto desde Buenos Aires.

Mientras continuaban las negociaciones, el reclamo seguía frente al predio comercial.