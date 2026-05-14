Se consolida el programa "SCPL en tu barrio"

Desde 2019, la cooperativa impulsa esta iniciativa social destinada a acercar servicios, asesoramiento y atención personalizada a vecinos de distintos sectores.

A través de esta oficina itinerante, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) recorre semanalmente distintas asociaciones vecinales, clubes, sindicatos e instituciones sociales de distintos barrios de zonas Norte y Sur de la ciudad, permitiendo que los usuarios puedan resolver trámites y realizar consultas sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas comerciales.

En ese marco, el responsable del programa, Benjamín Cusumano, destacó que “la idea principal del programa es acercar la cooperativa a los vecinos y poder darle un tratamiento más personalizado a todos los trámites y consultas que tengan. Entendemos que muchas veces es difícil llegar a las oficinas; por eso impulsamos este programa itinerante para estar más cerca de todos los vecinos de Comodoro”.

Desde su creación, el programa ya visitó más de 300 instituciones de la ciudad y atendió a más de 15 mil usuarios, consolidándose como una herramienta fundamental para fortalecer el vínculo entre la SCPL y la comunidad.

“Continuamos con el programa como lo venimos haciendo hace varios años. Comenzamos en 2019, tuvimos un bache por la pandemia y retomamos fuertemente en 2022, con la intención de seguir manteniendo este compromiso con los asociados”, explicó Cusumano.

Actualmente, “SCPL en tu barrio” se desarrolla cuatro veces por semana, los días lunes, martes, jueves y viernes, alternando visitas entre las zonas Sur y Zona Norte para garantizar una mayor cobertura territorial y facilitar el acceso a todo tipo de gestiones.

Durante cada jornada, que se realiza desde las 9:00 y hasta las 14:00 horas, los usuarios pueden efectuar una amplia variedad de gestiones, entre ellas: solicitud de reconexión de agua, cloacas y energía; altas y bajas de servicios; planes de pago; actualización de datos; cambio de titularidad; verificación del consumo eléctrico; adhesión al Servicio Solidario de Sepelios; empadronamiento a jubilados; reseteo de contraseñas de MI.SCPL.COOP y pagos pendientes, ya que se dispone de una caja habilitada.

Asimismo, el programa permite gestionar la adhesión al servicio de internet por fibra óptica de la SCPL, disponible en toda la ciudad, con planes de 100, 300, 500 y 700 megas simétricos, además de la posibilidad de contratar el servicio Fibra + DGO, pensado para quienes buscan complementar la conectividad con contenidos de entretenimiento y navegación online.

“Al día de hoy, ya llevamos alrededor de mil trámites y consultas atendidas. Siempre buscamos brindarle a cada vecino una solución concreta para sus necesidades”, agregó el responsable del programa.

Por último, desde la cooperativa recordaron que cada jornada del programa es informada a través de las redes sociales oficiales de la SCPL para que los vecinos puedan organizarse y aprovechar este espacio de atención directa y cercana que se pone a disposición de toda la comunidad.