Maltrato animal: autoridades municipales y judiciales coordinan medidas

El Municipio y el Ministerio Público Fiscal avanzan en la implementación de protocolos conjuntos para optimizar la respuesta ante denuncias y garantizar una mejor asistencia a los animales rescatados.

El secretario de Control Operativo y Urbano, Miguel Gómez, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con la fiscal Verona Dagotto y Silvia Chaura, integrantes del equipo especializado del Ministerio Público Fiscal (MPF) que investiga casos de maltrato animal.

El encuentro tuvo como objetivo principal establecer nuevos protocolos de trabajo coordinados entre ambas instituciones, a fin de optimizar la respuesta ante denuncias de crueldad animal y fortalecer las acciones conjuntas de intervención.

Durante la reunión, las autoridades analizaron los resultados de una reciente inspección realizada al Centro de Salud Animal, exdispensario municipal, donde representantes del MPF pudieron constatar el estado sanitario de los animales rescatados. En ese marco, desde la fiscalía se destacó de manera positiva la condición de salud y el cuidado brindado a los animales alojados en el lugar.

Al respecto, Gómez valoró la instancia de trabajo articulado y expresó que “fue una reunión de trabajo diagramado con vistas a implementar nuevas medidas para mejorar la actividad. El encuentro se dio posterior a la visita que realizó el MPF hace dos días al Centro de Salud Animal, donde se realizó una inspección y tomaron contacto con los animales que están ahí”.

Asimismo, señaló que “observaron aspectos muy positivos y fue de su agrado el estado de salud de los animales. Además, realizaron algunas consideraciones para tener en cuenta como sugerencias para que podamos mejorar”.

En esa línea, el funcionario remarcó que también se acordaron algunas medidas y protocolos para implementar y hacer más fluido el trabajo que se realiza en conjunto”.

Finalmente, explicó que “desde el MPF hacen la parte investigativa cuando alguien denuncia un caso de maltrato, mientras desde el municipio, a través de la Dirección General de Veterinaria, somos quienes intervenimos y aportamos los profesionales para elaborar el informe técnico correspondiente y asistir a los animales”.