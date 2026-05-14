"Traslados" se exhibe este viernes en el Español

Será en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.

La actividad comenzará a las 16 horas, con entrada libre y gratuita, y propone generar un espacio de memoria, análisis y reflexión colectiva a partir de “Traslados”, una de las producciones documentales argentinas más impactantes de los últimos años.

Dirigida por Nicolás Gil Lavedra y con guión de Gustavo Gersberg, “Traslados” aborda el funcionamiento de los llamados “vuelos de la muerte” durante la última dictadura militar argentina, reconstruyendo testimonios, archivos y relatos vinculados al terrorismo de Estado y las desapariciones forzadas.

La propuesta se enmarca dentro de las actividades impulsadas por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), junto a organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos, en una fecha que invita a reflexionar sobre las prácticas de violencia institucional y la importancia de sostener políticas de memoria, verdad y justicia.

Además de la proyección, el encuentro incluirá un espacio de intercambio y debate con participación abierta, buscando promover una mirada crítica y colectiva sobre los derechos humanos en la actualidad.

La jornada se realizará este viernes a las 16 horas en el Cine Teatro Español, ubicado en San Martín 668, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.