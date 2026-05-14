Iron Maiden: Burning Ambition

Con un acceso sin precedentes a los archivos oficiales y a los recuerdos íntimos de los miembros de la banda, tanto actuales como pasados, la película invita a los fans a experimentar uno de los viajes más icónicos de la historia de la música. Este documental recorre el ascenso de la banda desde los pubs del este de Londres hasta los estadios más grandes del mundo. Con entrevistas exclusivas a los miembros del grupo y declaraciones de personas como Javier Bardem, Lars Ulrich y Chuck D, así como nuevas secuencias de Eddie, el legendario icono de la banda, la película ofrece una mirada excepcional e íntima de la visión transgresora de Iron Maiden y de su conexión con su fiel ejército de fans en todo el mundo.

Hay un momento cinematográfico reciente, inesperado y revelador: cuando Ralph Fiennes coreografía a “The Number of the Beast” en la estupenda cinta de terror sobre infectados “28 Years Later: The Bone Temple”. No es un guiño gratuito. Es otra prueba de algo más grande: quien entra en el universo de Iron Maiden no sale igual. Hay una energía teatral, excesiva y casi ritual en la música de Maiden que, como una infección incurable, se instala y permanece. Esa misma lógica es la que atraviesa este documental. No es el primer acercamiento de la banda al cine. Anteriormente hubo conciertos filmados como “Flight 666” y “En Vivo!”, y múltiples registros y documentales fragmentados sobre su historia. Sin embargo, aquí hay un cambio. Por primera vez, la banda permite que alguien externo construya el relato.

El documental recorre cinco décadas de historia, desde el origen en el East London hasta su consolidación como fenómeno global. Pero no lo hace desde la cronología tradicional. En vez de eso, opta por armar un mosaico de archivo, animaciones, entrevistas y la voz de los fanáticos. Más que centrarse en la banda, el film expande el foco hacia quienes lo sostienen. Testimonios que trascienden generaciones y geografías, desde famosos hasta fans anónimos que explican lo mismo desde otro lugar: Iron Maiden no es sólo música, es pertenencia e identidad. Además, se introduce una dimensión emocional que no siempre se asocia con la banda. La tensión interna, el desgaste de las giras, las salidas de integrantes como el fallecido Paul Di’Anno, Bruce Dickinson o Adrian Smith en los noventa, y el peso de sostener una maquinaria que nunca se detiene, a pesar del cáncer de garganta o los derrames cerebrales. Hay fricciones, dudas y momentos donde la banda parece quebrarse irremediablemente.

Sin embargo, la película no se queda en el conflicto. Lo integra como parte de una narrativa más amplia que gira en torno a la persistencia y a la idea de que Iron Maiden no se define por la perfección, sino por la ambición y la resiliencia. El documental apuesta por la camaradería y la calidez, en línea con la propia banda. Las animaciones de Eddie (esa figura esquelética que ha acompañado cada etapa y portada de álbum), cobran vida conectando canciones, conciertos y momentos clave. No siempre es sutil, pero sí coherente con el imaginario de Maiden.

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 15 de mayo):

19:00 Hs. IRON MAIDEN: BURNING AMBITION (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (mar 19 de mayo):

19:00 Hs. IRON MAIDEN: BURNING AMBITION (2D subtitulada)

Título original: Iron Maiden: Burning Ambition

Género: Musical, concierto, documental

Origen: Estados Unidos

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora 45 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Dirección: Malcolm Venville

Guión: David Teague

Producción: Dom Freeman

Música: Iron Maiden, H. Scott Salinas

Fotografía: Matthew Gormly, Jaimie Gramston, Stuart Luck, Jeff Tomcho

Montaje: Jules Cornell, Dan Duran, Marc Hoeferlin, James Lester

Protagonistas:

Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers